Трамп объяснил, что означает «доктрина Донро» для Америки

В интервью Fox News он отметил, что сам не давал такого названия, но оно прижилось. Суть концепции, как объяснил глава Белого дома, проста: обеспечить безопасность Западного полушария. «Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну», — сказал Трамп Fox News.