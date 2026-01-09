Ричмонд
Трамп объяснил, что означает «доктрина Донро» для Америки

Дональд Трамп заявил, что его подход к внешней политике теперь называют «доктриной Донро». По словам президента США, она пришла на смену исторической доктрине Монро.

Источник: Life.ru

В интервью Fox News он отметил, что сам не давал такого названия, но оно прижилось. Суть концепции, как объяснил глава Белого дома, проста: обеспечить безопасность Западного полушария. «Мы не хотим, чтобы наркотики прибывали в нашу страну. Мы не хотим, чтобы плохие люди приезжали в нашу страну», — сказал Трамп Fox News.

Ранее он уже ссылался на доктрину Монро в контексте давления на Венесуэлу. Эта концепция, провозглашенная в 1823 году, исторически означала зону влияния США в Америке и невмешательство в неё европейских держав. Теперь, по версии Трампа, настала эра «Донро».

Как пишет Axios, администрация Трампа активно продвигает новую внешнеполитическую стратегию. Это современная версия доктрины Монро, которая объявляет всё Западное полушарие сферой исключительного влияния США. Вашингтон больше не потерпит здесь присутствия других великих держав, будь то противники вроде России и Китая или даже союзники по НАТО.

По словам экспертов, доктрина уже работает. Недавний кризис вокруг Гренландии — яркий пример. Трамп и его команда открыто обсуждали «покупку» острова, что, по данным издания, глубоко обеспокоило Данию и весь альянс.

Критики предупреждают: такой пересмотр правил игры может обернуться против самих США. Утратив авторитет, они не смогут противодействовать Китаю в Южно-Китайском море. Автор резюмирует: попытки Трампа установить полный контроль над соседями лишь усиливают глобальное соперничество, которое выйдет далеко за пределы американского континента.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

