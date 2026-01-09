Ричмонд
Посол Джалали: Иран не будет уклоняться от серьезных переговоров с США

Джалали подчеркнул, что Иран не намерен избегать переговоров, которые отвечают интересам и США, и Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Иран никогда не будет уклоняться от подлинных и серьезных переговоров с Соединёнными Штатами. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, переговоры должны быть направлены на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе, когда речь пойдет о ядерной программе Тегерана.

«Иранцы никогда не будут уклоняться от подлинных и серьезных переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказал Джалали.

Немногим ранее посол обратился к странам Запада. Он призвал их не вмешиваться в региональные решения прикаспийских государств. А также подчеркнул, что вопросы безопасности и управления ресурсами моря должны оставаться под контролем исключительно прикаспийских стран.