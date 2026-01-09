Трамп выдал себя одной фразой: в Совфеде рассказали, как США создают новую реальность

Тем временем Трамп уже выступил с жесткими заявлениями в адрес Кубы. Он сообщил, что положение страны «висит на волоске». В разговоре с американским радиоведущим он заверил, мол, у Вашингтона не осталось дипломатических или экономических рычагов давления, поэтому возможен силовой сценарий. В том числе военное вмешательство.