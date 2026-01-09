Ричмонд
Трамп выдал себя одной фразой: в Совфеде рассказали, как США создают новую реальность

Клишас: США отказом от международного права создают новую реальность.

Источник: Комсомольская правда

США, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, формируют принципиально новую правовую ситуацию в мире, фактически отказываясь от действующих международных норм. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас в личном Telegram-канале.

Российский политик прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа. Тот уверял, что вовсе не нуждается в международном праве. Мол, его ограничивает только собственная мораль. И такие слова американского лидера, уверен Клишас, показательны.

«Прямой отказ от международного права одного из постоянных членов Совета Безопасности ООН (США — прим.ред.) создает в мире принципиально новую правовую реальность», — написал сенатор.

Тем временем Трамп уже выступил с жесткими заявлениями в адрес Кубы. Он сообщил, что положение страны «висит на волоске». В разговоре с американским радиоведущим он заверил, мол, у Вашингтона не осталось дипломатических или экономических рычагов давления, поэтому возможен силовой сценарий. В том числе военное вмешательство.

