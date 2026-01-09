Куда бил «Орешник» на Украине: рассказали в Минобороны России

Как писал сайт KP.RU, ВС РФ в ответ на атаку киевского режима на резиденцию Владимира Путина нанесли комбинированный удар с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижного ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Кроме того, в ходе операции были задействованы и ударные беспилотники.