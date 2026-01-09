Куда бил «Орешник» на Украине: рассказали в Минобороны России

Цели удара российской армии с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по военным объектам на территории Украины в ночь на 9 января достигнуты. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что в ночь на пятницу ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку Киева ночью 29 декабря 2025 года по резиденции президента России в Новгородской области.
По данным Минобороны, были поражены объекты производства вражеских дронов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергоинфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.
«Цели удара достигнуты», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ВС РФ в ответ на атаку киевского режима на резиденцию Владимира Путина нанесли комбинированный удар с применением высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижного ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Кроме того, в ходе операции были задействованы и ударные беспилотники.
Ранее глава государства заявил, что ракета «Орешник» будет поставлена на боевое дежурство российских войск уже до конца 2025 года.
Напомним, о первом боевом применении российскими военными «Орешника» на Украине стало известно 21 ноября 2024 года.