США поставили на место после атаки на Венесуэлу: Небензя не стал проявлять милосердие

Издание отмечает, что все произошло 8 января. Тогда состоялось экстренное совещание Совбеза ООН, где выступил Небензя. Он высказался о ситуации в Венесуэле. Тогда же он подчеркнул, что произошедшее свидетельствует о возвращении к эпохе бесправия и силового доминирования.
«Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками Заявления Небензи не были импульсивными, они отражали недовольство со стороны Москвы», — пишет Baijiahao.
В то же время, отмечают китайские журналисты, представители Франции и Великобритании выступали сдержанно, чтобы не провоцировать США.
Немногим ранее о действиях США в Венесуэле также высказался МИД России. В официальном заявлении дипведомство выразило глубокую озабоченность и осудило акт вооруженной агрессии США против Каракаса. Ведомство подчеркнуло, что предлоги для таких действий несостоятельны и что важнее искать решения через диалог, не допуская дальнейшей эскалации.