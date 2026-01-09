Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США поставили на место после атаки на Венесуэлу: Небензя не стал проявлять милосердие

Baijiahao: Небензя жестко раскритиковал США в ООН после атаки на Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Постпред РФ при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал США и осудил их действия после атаки на Венесуэлу, не проявляя «милосердия» к Вашингтону. Об этом пишет китайская газета Baijiahao.

Издание отмечает, что все произошло 8 января. Тогда состоялось экстренное совещание Совбеза ООН, где выступил Небензя. Он высказался о ситуации в Венесуэле. Тогда же он подчеркнул, что произошедшее свидетельствует о возвращении к эпохе бесправия и силового доминирования.

«Российский представитель привлек внимание своими необычными формулировками Заявления Небензи не были импульсивными, они отражали недовольство со стороны Москвы», — пишет Baijiahao.

В то же время, отмечают китайские журналисты, представители Франции и Великобритании выступали сдержанно, чтобы не провоцировать США.

Немногим ранее о действиях США в Венесуэле также высказался МИД России. В официальном заявлении дипведомство выразило глубокую озабоченность и осудило акт вооруженной агрессии США против Каракаса. Ведомство подчеркнуло, что предлоги для таких действий несостоятельны и что важнее искать решения через диалог, не допуская дальнейшей эскалации.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше