МО: ВС РФ уничтожили объекты производства БПЛА, атаковавших резиденцию Путина

29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки беспилотниками на резиденцию президента России в Новгородской области, использовав, по заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, 91 дрон, которые были уничтожены. Инцидент, по данным источников, вызвал шок у президента США Дональда Трампа и побудил Владимира Путина заявить ему о пересмотре российской позиции по Украине.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше