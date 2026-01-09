Военкор Коц назвал цель удара «Орешника» во Львовской области

По его мнению, целью стало Бильче-Волыцко-Угерское хранилище, чья ёмкость превышает 50% от всех мощностей Украины. Скорость ракеты, по данным украинской ПВО, достигала 13 тысяч километров в час.
Коц напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что боеголовки «Орешника» способны выдерживать нагрев до 6000 градусов. Как пояснил военкор, такая термостойкость критична для гиперзвукового оружия из-за чудовищного трения об атмосферу. Для этого применяются уникальные композитные материалы, спасающие корпус от разрушения.
В Минобороны РФ ранее подтвердили, что этот удар стал ответом на попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России в конце декабря. Все цели были достигнуты. В частности, Армия России уничтожила объекты производства БПЛА, атаковавших резиденцию. Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа, подчеркнули российские военные.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.