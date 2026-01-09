Ричмонд
Военкор Коц назвал цель удара «Орешника» во Львовской области

Российская баллистическая ракета «Орешник», которой нанесли удар по Львовской области, могла быть нацелена на ключевой подземный газохранилищный комплекс. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его мнению, целью стало Бильче-Волыцко-Угерское хранилище, чья ёмкость превышает 50% от всех мощностей Украины. Скорость ракеты, по данным украинской ПВО, достигала 13 тысяч километров в час.

Коц напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что боеголовки «Орешника» способны выдерживать нагрев до 6000 градусов. Как пояснил военкор, такая термостойкость критична для гиперзвукового оружия из-за чудовищного трения об атмосферу. Для этого применяются уникальные композитные материалы, спасающие корпус от разрушения.

В Минобороны РФ ранее подтвердили, что этот удар стал ответом на попытку ВСУ атаковать резиденцию президента России в конце декабря. Все цели были достигнуты. В частности, Армия России уничтожила объекты производства БПЛА, атаковавших резиденцию. Террористические действия Киева и впредь не останутся без ответа, подчеркнули российские военные.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

