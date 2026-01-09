Глава Свердловской области вошел в список самых влиятельных губернаторов

Эксперты назвали Дениса Паслера одним из самых влиятельных губернаторов в РФ.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер вошел в топ-20 рейтинга влияния глав российских субъектов по итогам декабря 2025 года. Рейтинг влиятельности глав составило Агентство политических и экономических коммуникаций.
Паслер расположился на 19 месте. Он вошел в группу глав «с очень сильным влиянием».
В этой же группе — губернатор Тюменской области Александр Моор (занял седьмое место), губернатор ХМАО Руслан Кухарук (8 место) и челябинский губернатор Алексей Текслер (12 место). Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 46 позицию, а губернатора Курганской области Вадима Шумкова (82 место) эксперты назвали главой «со средним влиянием».