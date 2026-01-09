Единороссы воспользуются образом Махонина: как выборы губернатора помогут депутатам в 2026 году

Дмитрия Махонина в 2025 году поддержало больше людей, чем пять лет назад.
В Пермском крае в 2025 году был установлен исторический рекорд: впервые в истории региона губернатор дважды подряд одержал победу на выборах. На этот результат Дмитрия Махонина сработало сразу несколько факторов: личный рейтинг, сплоченность жителей, патриотический проект «Знай наших» и т.д. Сейчас все это необходимо переложить на кампанию 2026 года. Сделать так, чтобы люди, поддержавшие Махонина, поддержали «Единую Россию», отделение которой в Прикамье он возглавляет.
На сентябрьских выборах Дмитрий Махонин получил 70,94% голосов избирателей (+160 тысяч голосов к результату 2021 года) при рекордной для региональных выборов явке в 49,03% и их безупречной легитимности. Это объясняется постепенным развитием Прикамья, который замечают жители. Пермский край во главе с Дмитрием Махониным успешно пережил самые непростые времена: ограничения ковид-19, СВО, ужесточение санкций. Регион демонстрирует уверенный промышленный рост, обеспечивая многие необходимые высокотехнологичные продукты, добывая и перерабатывая полезные ископаемые и природные ресурсы, производя оборудование для повышения обороноспособности страны и многое другое. На этом фоне подтянулась и социальная сфера: качество медицинских и образовательных услуг, социальные выплаты и льготы и многое другое.
С точки зрения технологий эффективно отработала фоновая кампания «Знай наших». Это проект локального патриотизма, где демонстрировались успехи края и, что более важно, его жителей. Этот проект не раз был отмечен экспертами, как регионального, так и федерального уровня. И скорее всего, в 2026 году проект будет продолжен. При этом большой вклад в результат обеспечила масштабная информационная кампания про выборы: плакаты с участниками СВО, подомовой обход, обилие каналов донесения информации про выборы, разнообразие форм голосования, от традиционного на участке до ДЭГ и экстерриториальных участков в Москве.
В итоге избиратели видели результат работы Дмитрия Махонина, знали о выборах и шли на участки поддержать продолжение курса. По мнению инсайдеров, многие устали от постоянной смены губернаторов: стартует одна стратегия развития, меняется власть — направление меняется и проекты оказываются незавершенными. Но пятилетку Махонина и итоги его деятельности на посту губернатора — избиратели увидели и поддержали вновь.
По словам политтехнолога Сергея Ильина, поэтому на 2026 год стоит очевидна задача сшивки образа Махонина с избирательной кампанией в ЗС, ГД и гордуму Перми. На этом стоит сделать акцент. И у единороссов появится конкурентное преимущество.
Что касается остальных партий, то пока сложно предсказать, как их результаты на губернаторских выборах отразятся на кампании-2026. Второе место с результатом в 10,3% показала Ксения Айтакова (КПРФ), но партия вряд ли покажет такой результат. Тем более, что сама Айтакова, по слухам, хотела бы баллотироваться в госдуму. Сильных лидеров среди региональных коммунистов нет.
Третье место у Олега Постникова (ЛДПР) с 7,89% голосов. И партия всеми силами будет стремиться выйти на вторую строчку в следующем году. Шансы на это у нее есть.
Удивили в этом году, не только на губернаторских, но и на муниципальных выборах «Новые люди». Кандидат от партии Денис Шитов занял четвертое место (5,87%), причем в рамках дистанционного электронного голосования у него второй результат по числу голосов. Однако тут опять напрашивается «но»: Шитов больше не является руководителем реготделения партии. С декабря процессами управляет Егор Лаптев. И поэтому результат Шитова на кампании-2026 года вряд ли как-то отразится.
При этом, скорее всего, в 2026 году удивит «Партия пенсионеров». Кандидат от них Людмила Караваева, будучи техником Дмитрия Махонина и не ведя никакой кампании, получила 3,26% голосов. В обществе есть запрос на такую партию. Не исключено, что свои голоса ей отдаст часть электората «Справедливой России», кандидат от которой не смог пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах.
«Но самый главный фактор на выборы-2026 в Прикамье: это ход федеральной кампании. Традиционно от нее будет зависеть половина успеха», — отмечает источник в политэлитах.