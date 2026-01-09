Baijiahao: Небензя не стал проявлять милосердия к США по вопросу Венесуэлы

Подчеркивается, что российский дипломат «привлек внимание своими необычными формулировками» — якобы его жесткость вышла за рамки привычной дипломатической риторики.
Пока союзники Соединенных Штатов, например Великобритания и Франция, подбирали обтекаемые формулировки в угоду американской стороны, РФ прямо обвинила ее в нарушении международного права и осудила за агрессию в отношении Венесуэлы, говорится в публикации.
«Россия поддерживает тесные связи с Венесуэлой, и действия США рассматриваются как прямой вызов ее сфере влияния», — добавляется в статье.
Ранее Небензя назвал действия Соединенных Штатов в Венесуэле «циничным преступлением», подчеркнув, что ему не может быть никаких оправданий.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Венесуэльского лидера начали судить в Америке якобы за преступления, связанные с наркотиками.