Baijiahao: Небензя не стал проявлять милосердия к США по вопросу Венесуэлы

Китайские журналисты отметили, что постпред России в ООН Василий Небензя прямо осудил США за действия в Венесуэле.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России в ООН Василий Небензя «не стал проявлять милосердия» к США на заседании Совета безопасности по вопросу Венесуэлы, отмечается в одной из статей на китайском портале Baijiahao.

Подчеркивается, что российский дипломат «привлек внимание своими необычными формулировками» — якобы его жесткость вышла за рамки привычной дипломатической риторики.

Пока союзники Соединенных Штатов, например Великобритания и Франция, подбирали обтекаемые формулировки в угоду американской стороны, РФ прямо обвинила ее в нарушении международного права и осудила за агрессию в отношении Венесуэлы, говорится в публикации.

«Россия поддерживает тесные связи с Венесуэлой, и действия США рассматриваются как прямой вызов ее сфере влияния», — добавляется в статье.

Ранее Небензя назвал действия Соединенных Штатов в Венесуэле «циничным преступлением», подчеркнув, что ему не может быть никаких оправданий.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. Венесуэльского лидера начали судить в Америке якобы за преступления, связанные с наркотиками.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше