85% жителей Гренландии не хотят получать гражданство США

Подавляющее большинство жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на опрос компании Verian.
Согласно исследованию, 85% гренландцев отказались бы от американского гражданства. Они считают, что уровень жизни в Дании выше. Людей также беспокоит преступность в США и дорогие медицинские услуги.
FT пишет, что США могли бы предложить 57 тыс. жителей Гренландии паспорт и по $1 млн за добровольное присоединение. Кроме того, издание отмечает, что миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу по автомобилю Tesla. Поможет ли это переубедить людей — неизвестно.
Напомним, Гренландии уже давно угрожает президент США Дональд Трамп. Недавно он заявил, что для решения вопроса Вашингтон даже может снова использовать военную силу. Поскольку присоединение Гренландии, по словам американского лидера, является для Вашингтона вопросом национальной безопасности.