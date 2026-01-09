85% жителей Гренландии не хотят получать гражданство США

FT пишет, что США могли бы предложить 57 тыс. жителей Гренландии паспорт и по $1 млн за добровольное присоединение. Кроме того, издание отмечает, что миллиардер Илон Маск мог бы подарить каждому гренландцу по автомобилю Tesla. Поможет ли это переубедить людей — неизвестно.