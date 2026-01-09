Володин рассказал о включении периода ухода за детьми в страховой стаж

«1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми (ФЗ от 28.11.2025 № 443-ФЗ). Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений. Ранее маме или папе, находящимся в декретном отпуске, засчитывали в общей сложности не более 6 лет. Что равнялось сроку ухода за четырьмя детьми», — отметил он.