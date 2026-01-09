Трамп заявил об отказе российских военных связываться с США из-за танкера

«Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп.
О том, что навстречу танкеру Москва направила подводную лодку и другие военные суда, сообщила ранее со ссылкой на американского чиновника газета The Wall Street Journal. Москва официально не подтверждала эту информацию.
Танкер Bella 1 изначально ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на блокаду, объявленную Дональдом Трампом в декабре. После того как корабль стал уходить от Южной Америки, его стало преследовать судно береговой охраны США. Экипаж после этого нарисовал на борту российский флаг и сменил название на Marinera. Судно с таким названием, которое находится под санкциями Минфина США, появилось в российском реестре.
7 января судно было задержано в Северной Атлантике береговой охраной США за «нарушение режима американских санкций».