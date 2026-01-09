DM: секретный военный город-базу США обнаружили подо льдами Гренландии

Пилот NASA проводивший радиолокационные испытания обнаружил секретную военную базу ВС США глубоко подо льдами в Гренландии, она носит название Кэмп Сенчури и на данный момент заброшена, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
«База, построенная тайно во время Холодной войны, находится примерно на глубине 118 футов (36 метров, — прим. ред.) под поверхностью и простирается на территории примерно 0,7 мили (1,13 км, — прим. ред.) в длину и 0,3 мили (0,5 км, — прим. ред.) в ширину», — говорится в материале.
Уточняется, что это целый подземный город — в нем есть театр, церковь и больница. Объект функционировал за счет небольшого ядерного реактора.
Учёные предупреждают, что опасные отходы, оставшиеся на месте, могут быть выброшены в окружающую среду из-за таяния льдов Гренландии. К этим отходам относятся химические загрязнители, биологические сточные воды, дизельное топливо и радиоактивные материалы, которые раньше считались навечно запечатанными во льду.
Автор материала отмечает, что база была построена в конце 1950-х годов при участии правительств США и Дании в рамках Соглашения об обороне Гренландии 1951 года.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американцам точно нужна Гренландия в целях безопасности. Издание Axios опубликовало карту, куда могут войти войска США, остров там тоже обозначили.