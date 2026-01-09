DM: секретный военный город-базу США обнаружили подо льдами Гренландии

Учёные предупреждают, что опасные отходы, оставшиеся на месте, могут быть выброшены в окружающую среду из-за таяния льдов Гренландии. К этим отходам относятся химические загрязнители, биологические сточные воды, дизельное топливо и радиоактивные материалы, которые раньше считались навечно запечатанными во льду.