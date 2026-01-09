Ричмонд
Мэр Львова Садовой отчитался о прекращении газоснабжения после удара «Орешника»

Во Львовской области сработала автоматическая система безопасности газа во время российской атаки ракетой «Орешник». Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Источник: Life.ru

По его словам, газоснабжение приостановлено из соображений безопасности. Сейчас сотрудники профильных ведомств проверяют оборудование.

Напомним, в ночь на 9 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что Львов мог стать целью удара новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Всего в городе прогремело около шести взрывов. Минобороны РФ позже подтвердило удар «Орешником». В командовании ВСУ заявили, что баллистическая ракета РФ ударила по территории Львовской области со скоростью около 13 тысяч километров в час.

