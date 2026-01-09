Медведев назвал удар «Орешником» по Украине «уколом галоперидола опасным психам»

Он отметил, что «международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам», и вести себя России «нужно соответственно: слишком много буйных вокруг».
«При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — написал замглавы СБ РФ в своем Telegram-канале.