Медведев усомнился в адекватности защиты танкера Marinera флагом России

Президент США Дональд Трамп заявил, что танкер сопровождали и охраняли российские военные корабли, однако они решили «не связываться» с американцами и ушли. «Знаете, мы перехватили российское грузовое судно, которое туда добралось. Ну, у них там были российские корабли, которые его охраняли. Они решили с нами не связываться, и мы взяли это судно. Сейчас оно разгружает нефть», — сказал Трамп. Он уточнил, что танкер сопровождали подводная лодка и эсминец.