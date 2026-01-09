Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Экипажи самолетов Ту-142МК Северного флота внесены в Книгу рекордов ВС РФ за первую в истории Военно-морского флота дозаправку в воздухе в районе Северного полюса. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Экипажи дальней противолодочной авиации смешанного авиационного корпуса Северного флота в 2025 году пополнили копилку выдающихся достижений ВС РФ. За выполнение уникальной задачи — первой в истории ВМФ дозаправки в воздухе самолета Ту-142МК в районе Северного полюса — экипажи удостоены внесения записи в Книгу рекордов ВС РФ», — сказали там.

Задача была выполнена в рамках одного из учений ВМФ. Экипажи самолетов Ту-142МК выполнили специальный полет в отдаленный район Арктики, в ходе которого впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Общий налет составил порядка 30 часов.

«Выполнение данной задачи подтвердило авиационные возможности самолетов Ту-142МК, а также возможность эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктического региона для решения задач противолодочной обороны и контроля надводной обстановки», — уточнили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше