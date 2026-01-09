Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса

«Экипажи дальней противолодочной авиации смешанного авиационного корпуса Северного флота в 2025 году пополнили копилку выдающихся достижений ВС РФ. За выполнение уникальной задачи — первой в истории ВМФ дозаправки в воздухе самолета Ту-142МК в районе Северного полюса — экипажи удостоены внесения записи в Книгу рекордов ВС РФ», — сказали там.
Задача была выполнена в рамках одного из учений ВМФ. Экипажи самолетов Ту-142МК выполнили специальный полет в отдаленный район Арктики, в ходе которого впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Общий налет составил порядка 30 часов.
«Выполнение данной задачи подтвердило авиационные возможности самолетов Ту-142МК, а также возможность эффективного применения дальней авиации в любой точке Арктического региона для решения задач противолодочной обороны и контроля надводной обстановки», — уточнили в пресс-службе.