Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса

Задача была выполнена в рамках одного из учений ВМФ. Экипажи самолетов Ту-142МК выполнили специальный полет в отдаленный район Арктики, в ходе которого впервые осуществили дозаправку топливом в воздушном пространстве Северного Ледовитого океана и Северного полюса. Общий налет составил порядка 30 часов.