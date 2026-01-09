Иранский лидер Хаменеи обратится к нации на фоне массовых протестов

Акции протеста в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались на главном городском базаре Тегерана. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. На этом фоне глава иранского ЦБ Мохаммад Фарзин подал в отставку. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города.