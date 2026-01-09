Ричмонд
Трамп передумал повторно атаковать Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене второй волны военных ударов по Венесуэле, сославшись на установившееся сотрудничество между Вашингтоном и Каракасом. Соответствующее заявление было опубликовано в его социальной сети Truth Social.

Источник: Reuters

«США и Венесуэла отлично работают вместе В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», — написал Дональд Трамп.

США атаковали Венесуэлу ракетами 3 января 2026 года, а затем вторглись на территорию этой страны. Они выкрали венесуэльского президента Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес из их дома, сейчас Мадуро судят в Нью-Йорке якобы за пособничество «наркотерроризму». Временное правление взяла в свои руки сторонница Мадуро — Дельси Родригес, которая заявила, что будет выстраивать отношения со Штатами и всем миром на принципах уважения и суверенитета. Трамп же выдвинул ей ультиматум: предпринять несколько шагов в интересах Вашингтона, чтобы спастись от его повторной агрессии. В частности, американский лидер потребовал разорвать связи с Россией и Китаем, пишет 360.ru. При этом огн добавил, что США будут очень долго контролировать Венесуэлу, чтобы выкачивать из нее ресурсы, отмечает «Национальная служба новостей».

