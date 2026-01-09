Захарова: Трамп освободил двух россиян из захваченного танкера «Маринера»

7 января военно-морские силы США высадились на танкер «Маринера», шедший под российским флагом в международных водах. Как утверждают американские власти, судно перевозило нефть РФ в Иран и Венесуэлу в обход санкций. В ответ Минтранс России заявлял, что танкер получил разрешение на плавание под флагом РФ еще 24 декабря 2025 года. В МИД России, в свою очередь, потребовали гуманно относиться к находящимся на судне соотечественникам и разрешить им вернуться домой.