Верховный лидер Ирана призвал Трампа заняться делами США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа, угрожавшего иранским властям ударами из-за протестов, заняться делами в собственной стране.

Источник: Reuters

«Он, если может, пусть займется управлением собственной страны», — сказал Хаменеи, чьи слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.

