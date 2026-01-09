МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера «Маринера»

«Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — заявила Захарова.
Ранее она сообщила, что после обращения РФ президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух задержанных на танкере россиян.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше