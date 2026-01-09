Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера «Маринера»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Началась отработка вопросов по возвращению россиян, находившихся на борту танкера «Маринера», на Родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на Родину», — заявила Захарова.

Ранее она сообщила, что после обращения РФ президент США Дональд Трамп принял решение об освобождении двух задержанных на танкере россиян.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше