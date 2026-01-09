NYT: ВМС США начали охоту в Атлантике за 15 танкерами, прорвавшими «блокаду» Венесуэлы

Военно-морские силы США преследуют в Атлантическом океане группу подсанкционных танкеров, совершивших массовый прорыв морской блокады Венесуэлы. Стремясь уйти от погони, суда перестают передавать данные о своем местоположении и переходят под российский флаг. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в минувшие выходные из территориальных вод Венесуэлы одновременно вышли 16 танкеров. Это была скоординированная попытка перегрузить ресурсы американского флота, который начал частичную блокаду венесуэльского экспорта в середине декабря.
Из 16 судов, участвовавших в «побеге», американским силам пока удалось перехватить только одно — танкер M Sophia. Спецназ США высадился на его борт в среду в Карибском море.
Судьба остальных сложилась по-разному. Четыре танкера уже вышли в открытый океан и удалились от берега более чем на 600 километров, двигаясь на восток. В погоню за ними устремился американский эсминец — в понедельник спутники засняли военный корабль, идущий наперерез беглецам.
Еще пять судов движутся через Карибское море на северо-восток, а один танкер, по данным трекеров, неожиданно объявился у побережья Колумбии. Где находятся оставшиеся пять кораблей флотилии, пока неизвестно.
Обнаружить танкеры удалось благодаря специальному компьютерному алгоритму, разработанному преподавателем Университетского колледжа Лондона (UCL) Олли Баллингером. Программа проанализировала спутниковые снимки европейской системы Copernicus. Журналисты NYT провели собственный анализ изображений и подтвердили выводы ученого.
Эксперты говорят о расчете на то, что США физически не успеют остановить все корабли сразу.
«Все эти суда убегают одновременно — это ставка на то, что у сил США не хватит юридических полномочий или возможностей перехватить их скопом», — пояснил изданию бывший сотрудник Минфина США Дэвид Танненбаум.
Журналисты выяснили, что три танкера с венесуэльской нефтью на этой неделе перешли под юрисдикцию РФ. Также российский флаг подняло идущее без груза судно Veronica, которое сменило название на Galileo.
7 января в Северной Атлантике после многонедельной погони американцами был захвачен идущий под российским флагом танкер Marinera (ранее носивший название Bella 1).