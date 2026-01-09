Хаменеи призвал жителей Ирана к единству

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили «ограниченный» характер. На фоне активизации протестного движения в стране с минувшей ночи отключены интернет, мобильная и городская телефонная связь.
«Дорогие молодые люди! Сохраняйте ваши готовность и единство! Сплоченная нация победит любого врага», — приводит агентство слова Хаменеи.
Верховый лидер Ирана назвал в своей речи участников протестов «горсткой вандалов», начавших громить свою же собственность.
Агентство IRIB ранее сообщило, что в ходе протестов пострадала частная собственность и городская инфраструктура: были уничтожены транспортные средства, в том числе машины скорой помощи и городские автобусы, нанесен ущерб станциям метро, мечетям, банкам и магазинам.
В ночь на 9 января сайты и мессенджеры официальных новостных агентств Ирана оказались недоступны на фоне активизации народных волнений. Публиковавшие значительную часть новостных сообщений в Telegram-каналах агентства IRNA, ISNA, Nour News, Mehr, а также агрегатор новостей Khabar Fouri не обновляли свои страницы в мессенджере в течение нескольких часов.
Публикация сообщений официальных иранских СМИ в Telegram возобновилась примерно в 03.45 мск.
Пауза в публикации сообщений произошла, когда в соцсетях распространилось множество кадров и видеороликов с шествиями в ряде городов Ирана, в частности в столице — Тегеране, а в стране перестал работать интернет. На кадрах участники скандировали лозунги против существующего в Иране политического строя.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.