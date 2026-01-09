Медведев назвал удар «Орешником» спасительным уколом галоперидола для бандеровцев

Минобороны РФ подтвердило, что российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам в Львовской области. Как уточнил военкор Александр Коц, целями атаки могли стать месторождение в Стрые, а также Бильче-Волыцко-Угерское подземное газовое хранилище. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на удар. Глава МИД страны Андрей Сибига также сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Что об ударе говорят в России — в материале «Газеты.Ru».