Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, документ доступен в думской электронной базе.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в городе Москве 13 марта 2025 года», — сказано в проекте федерального закона.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами.