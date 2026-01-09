Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

«Сальвини, как и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — сказала Мелони.
«Вопрос, конечно, кто должен это делать. Голосов слишком много», — продолжила она.
«Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — добавила премьер-министр Италии.
При этом она считает, что пока не сложились условия для возвращения России в формат «Большой семерки», но не исключила это в будущем.
«Надо смотреть, когда будет достигнут мир и на каких условиях он будет достигнут», — сказала Мелони.