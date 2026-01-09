Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пришло время Европе говорить с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам прошедшего года, отвечая на вопрос о позиции в пользу диалога с РФ, высказанной вице-премьером и главой входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини.