Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что пришло время Европе говорить с Россией. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам прошедшего года, отвечая на вопрос о позиции в пользу диалога с РФ, высказанной вице-премьером и главой входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини.

Источник: AP 2024

«Сальвини, как и [президент Франции Эмманюэль] Макрон, высказал соображения об отношениях России с Италией. В этом случае, я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — сказала Мелони.

«Вопрос, конечно, кто должен это делать. Голосов слишком много», — продолжила она.

«Не следует идти каждому самому по себе. Я всегда была за назначение спецпредставителя по Украине», — добавила премьер-министр Италии.

При этом она считает, что пока не сложились условия для возвращения России в формат «Большой семерки», но не исключила это в будущем.

«Надо смотреть, когда будет достигнут мир и на каких условиях он будет достигнут», — сказала Мелони.

