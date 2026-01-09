Иран обвинил Израиль и США в организации протестов в стране

В нем отмечается, что правоохранительные органы Ирана нейтрализуют планы Израиля и США устроить беспорядки в стране. «Работа сил охраны правопорядка в стране направлена на предотвращение подобных угроз. Эти структуры, опираясь на поддержку гордого и стойкого народа, сорвут планы сионистского режима и его покровителя — США — по дестабилизации ситуации в Иране и обеспечат гражданам безопасные условия жизни. На этом пути силы безопасности и судебная система не проявят никакой снисходительности к подрывным элементам», — заявили в иранском Совбезе.