Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу»

Трамп 8 января заявил, что США готовы нанести «сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. «Некоторые погибли из-за проблем с контролем толпы. Мы очень внимательно следим за ситуацией», — написал он в Truth Social. Ранее в январе на вопрос о возможном вмешательстве США в дела Ирана на фоне протестов Трамп дал схожий ответ. Советник по национальной безопасности Ирана Али Лариджани в ответ заявил, что такие действия приведут к дестабилизации региона и подорвут интересы самих Штатов.