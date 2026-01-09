Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын заявил о вечной поддержке политики Путина

Председатель КНДР Ким Чен Ын направил ответное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил «безусловную поддержку» его политике. Он пообещал навечно сохранить прежнее отношение к действиям Путина.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Буду абсолютно уважать и безусловно поддерживать все проводимые Вами политики и принимаемые решения, и готов всегда быть вместе за Вас и за Вашу Россию, — цитирует Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).— Этот выбор неизменный и останется вечным».

Председатель КНДР также поблагодарил Владимира Путина за его письмо. По словам Ким Чен Ына, поздравительная телеграмма российского президента еще раз подтвердила дружеский настрой в отношениях двух стран. Северокорейский лидер заявил, что гордится товариществом между КНДР и Россией, и подчеркнул курс на наращивание сотрудничества в соответствии с желанием обоих народов.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше