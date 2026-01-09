Ким Чен Ын заявил о вечной поддержке политики Путина

Председатель КНДР также поблагодарил Владимира Путина за его письмо. По словам Ким Чен Ына, поздравительная телеграмма российского президента еще раз подтвердила дружеский настрой в отношениях двух стран. Северокорейский лидер заявил, что гордится товариществом между КНДР и Россией, и подчеркнул курс на наращивание сотрудничества в соответствии с желанием обоих народов.