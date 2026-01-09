Ричмонд
В Польше проходит акция протеста фермеров против соглашения ЕС с Меркосур

ВАРШАВА, 9 янв — РИА Новости. Акция протеста фермеров против соглашения Евросоюза со странами Меркосур проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2024

В декабре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января. Повторное голосование по соглашению ЕС и Меркосур запланировано на 9 января 2026 года.

Манифестация стартовала с площади Парадов в центре польской столицы, где собрались несколько тысяч представителей сельскохозяйственной индустрии. Колонной они двинулись к зданию сейма страны, а конечной точкой манифестации запланирована Канцелярии премьер-министра.

Несколько тысяч участников протеста принесли с собой плакаты против соглашения с Меркосур: «Польский хлеб на польском столе», «Меркосур — это отравленная пища».

К фермерам присоединились активисты праворадикальной коалиции «Конфедерация». Они выступают с антиправительственными лозунгами, адресованными премьер-министру Дональду Туску, намекая на его связи с немецкими политиками. «Туск — рыжий фольксдойч», — гласит один из их плакатов.

Полиция не позволила фермерам проводить протест на тракторах, останавливая сельхозтехнику на въезде в город, но тем не менее из-за манифестации затруднено движение транспорта в центре Варшавы.

Изначально предполагалось, что фермеры приедут в Варшаву на тракторах, однако полиция останавливала сельскохозяйственные машины на въезде в город. В связи с этим на территории Варшавы установили дополнительные знаки, запрещающие въезд тракторам.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей «из-за нечестной конкуренции» с коллегами из Латинской Америки.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

