Много Боли на дорогах: Министр, отвечающий за дороги в Молдове, отреагировал на апокалипсис, обвинив во всем природу и фермеров, которые ждали снега

Министр Боля своеобразно отреагировал на коллапс на дорогах. Он призвал не тыкать пальцами.
«За последние 24 часа меня “сделали” единственным ответственным за зиму. Ответственным за снег, за метель», — написал он на своей странице в соцсетях.
P.S. Нет, виновата «мына Московей».
Он добавил, что зато дети радуются снегу.
«Нет, дороги не идеальны. Да, сложные участки всё ещё есть, особенно когда идёт снег и дует ветер — так устроена природа», — написал Боля.
P.S. А в других странах на дорогах коллапс тоже? Или в Молдове самые суровые зимы?
«Это командная работа, и только так мы можем преодолеть снежные бури, но особенно — попытки раскола. И мы все могли бы добиться большего, если бы оставались едиными и в метель, и в хорошую погоду», — написал Боля.
Призыв оставаться едиными. Это сейчас был намек, чтобы молдаване, заплатив налоги и коммуналку, выходили с лопатами дворы и трассы чистить? — задается вопросом t.me/wtfmoldova.
