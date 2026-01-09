Ричмонд
Много Боли на дорогах: Министр, отвечающий за дороги в Молдове, отреагировал на апокалипсис, обвинив во всем природу и фермеров, которые ждали снега

Министр Боля своеобразно отреагировал на коллапс на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

Министр Боля своеобразно отреагировал на коллапс на дорогах. Он призвал не тыкать пальцами.

«За последние 24 часа меня “сделали” единственным ответственным за зиму. Ответственным за снег, за метель», — написал он на своей странице в соцсетях.

P.S. Нет, виновата «мына Московей».

Он добавил, что зато дети радуются снегу.

«Нет, дороги не идеальны. Да, сложные участки всё ещё есть, особенно когда идёт снег и дует ветер — так устроена природа», — написал Боля.

P.S. А в других странах на дорогах коллапс тоже? Или в Молдове самые суровые зимы?

«Это командная работа, и только так мы можем преодолеть снежные бури, но особенно — попытки раскола. И мы все могли бы добиться большего, если бы оставались едиными и в метель, и в хорошую погоду», — написал Боля.

Призыв оставаться едиными. Это сейчас был намек, чтобы молдаване, заплатив налоги и коммуналку, выходили с лопатами дворы и трассы чистить? — задается вопросом t.me/wtfmoldova.

