Лукашенко с сыном Николаем лопатами расчищают территорию от снега — видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем лопатами расчищают территорию от снега. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
«Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега. А ты?» — говорится в комментарии к ролику.
На видео можно увидеть, как глава Беларуси вместе с другими людьми расчищает лопатой снег. В этом Александру Лукашенко также помогает его младший сын Николай.
Напомним, что 8 января Беларусь накрыл циклон Улли-Фрэнсис с сильными снегопадами. Стихия не утихает и 9 января (подробнее — здесь).
Ранее синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.
Кроме того, МВД вывело на трассы спецтехнику, а ГАИ закрывает участки дорог из-за снегопадов в Беларуси.
А еще Белгидромет назвал город Беларуси, где выпало больше всего снега в ночь с 8 на 9 января 2026: «Абсолютный максимум января по количеству осадков».