ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету

«Мы настоятельно призываем иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету», — сказал он на брифинге в Брюсселе.
Представитель ЕС добавил, что в Брюсселе внимательно следят за развитием ситуации и выражают «обеспокоенность».
Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили «ограниченный» характер.
При этом в стране тогда же перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.
Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.