Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС призвал власти Ирана восстановить доступ к интернету

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости. ЕС призывает власти Ирана восстановить доступ к интернету, заявил представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.

Источник: © РИА Новости

«Мы настоятельно призываем иранские власти соблюдать права на свободу выражения мнений и мирных собраний, а также восстановить доступ к интернету», — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕС добавил, что в Брюсселе внимательно следят за развитием ситуации и выражают «обеспокоенность».

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, потомка иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Несмотря на видео с масштабными и массовыми акциями, распространившимися в соцсетях, иранское агентство Fars утверждало, что выступления носили «ограниченный» характер.

При этом в стране тогда же перестал работать интернет.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. Однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.