«Зловещее напоминание». Удар «Орешником» по Украине вызвал истерику в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американское издание The Washington Post назвало удары Вооруженных сил России по Украине ракетами «Орешник» мощным сигналом для всего мира.
«Это стало зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы», — говорится в материале.
По словам авторов статьи, сигнал был отправлен «в тот момент, когда мирный план Трампа по Украине, по всей видимости, застопорился».
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.