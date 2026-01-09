Как Трамп будет воевать с картелями в Мексике и чем это грозит США

В эфире телеканала Fox News Трамп сообщил, что США уже перекрыли 97% наркотрафика, идущего по воде, и теперь переходят к следующему этапу.
Мы начнем прямо сейчас наносить удары по суше в отношении картелей. Картели контролируют Мексику.
Заявление Трампа прозвучало на фоне усиления активности США в Латинской Америке:
- В ночь на 3 января 2026 года американские войска нанесли удары по Каракасу и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с супругой. Их вывезли в США и обвинили в наркотерроризме.
- С сентября 2025 года в рамках операции Southern Spear («Южное копье») ВМС США атакуют суда у берегов Венесуэлы, подозреваемые в перевозке наркотиков. По данным РБК, поражено уже более 30 судов.
- В феврале 2025 года США официально признали крупнейшие мексиканские картели («Синалоа», «Халиско — Новое поколение» и др.) иностранными террористическими организациями.
5 октября во время визита на базу ВМС в Вирджинии Трамп заявлял, что наркоторговцы перестали использовать морские маршруты, и допустил начало наземной кампании.
Что известно о картелях, которым угрожает Трамп
В феврале 2025 года США внесли восемь крупнейших латиноамериканских картелей в список террористических организаций. Среди них шесть организаций из Мексики — Синалоа (Cartel de Sinaloa, CDS), «Халиско — Новое поколение» (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), «Объединенные картели» (Carteles Unidos, CU), Северо-восточный картель (Cartel del Noreste, CDN), Картель залива (Cartel del Golfo, CDG) и «Новая семья Мичоакана» (La Nueva Familia Michoacana, LFM).
Основными противниками Вашингтона, как ожидается, станут два крупнейших наркокартеля, действующие как на территориях Мексики, США, так и во всем мире. Речь идет о группировке Синалоа, контролирующей значительную часть тихоокеанского побережья Мексики, а также о картеле «Халиско — Новое поколение», который считается одной из наиболее влиятельных и агрессивных преступных организаций. По оценкам, его активы достигают $20 млрд, а деятельность включает не только наркотрафик, но и похищения людей, а также контрабанду нефти.
Как пишет аспирант центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Виктор Бельский для портала «Россия в глобальной политике», мексиканские картели сегодня контролируют около трети территории страны. Они превратились в квазигосударственные структуры: собирают налоги с бизнеса, вершат правосудие и даже предоставляют социальные услуги.
Численность «сотрудников» криминальных структур достигла 175 тысяч человек, что делает их пятым по величине работодателем в Мексике. Картели активно вмешиваются в политику: только в избирательном цикле 2023−2024 годов было убито 36 политиков и совершено более 800 нападений на кандидатов. В стране сложилась модель «разделенного суверенитета», где реальная власть на местах принадлежит не правительству, а преступникам.
Как будут проходить боевые действия
В ноябре 2025 года NBC News со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США приступила к детальному планированию миссии по отправке военных и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Для проведения наземных операций на территории Мексики предполагается вовлечь подразделения объединенного командования спецопераций и офицеров ЦРУ. Спецслужбы планируют использовать БПЛА для ударов по лабораториям и главным фигурам картелей.
Rolling Stone еще в ноябре 2024 года писал, что Трамп рассматривает возможность «мягкого вторжения» в Мексику, в ходе которого спецслужбы США будут негласно проводить операции по уничтожению лидеров наркокартелей. Допускается и нанесение авиаударов по инфраструктуре картелей или нарколабораториям, писало издание.
«Радио Свобода» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) указывало, что еще со времена Барака Обамы спецслужбы США реализуют секретную программу, в рамках которой тайно запускают в воздушное пространство Мексики дроны, собирающие информацию о наркокартелях, но пока ЦРУ не было уполномочено использовать данные БПЛА «для совершения летальных действий».
Эксперты отмечают, что военное вмешательство США может привести к непредсказуемым последствиям. Аналитик портала Small Wars Journal Брэндон Шинг пишет, что картели превратились в хорошо оснащенные армии. В их арсенале есть тяжелое вооружение, бронетехника и даже ПЗРК Stinger.
По мнению эксперта, прямое использование американского спецназа грозит обернуться катастрофой. Главный риск — перенос войны на территорию США. Картели, имеющие свои ячейки в американских городах, могут ответить волной террора: от похищений людей до взрывов, подобных теракту в Оклахома-Сити.
Ситуацию осложняет и поддержка боевиков местным населением, которое экономически зависит от наркобизнеса. Кроме того, преступники активно перенимают тактику современных конфликтов, используя боевые дроны. Шинг заключает, что чисто военное решение обречено на провал без подрыва финансовых сетей мафии и решения социальных проблем в самой Мексике.