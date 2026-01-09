Как Трамп будет воевать с картелями в Мексике и чем это грозит США

Основными противниками Вашингтона, как ожидается, станут два крупнейших наркокартеля, действующие как на территориях Мексики, США, так и во всем мире. Речь идет о группировке Синалоа, контролирующей значительную часть тихоокеанского побережья Мексики, а также о картеле «Халиско — Новое поколение», который считается одной из наиболее влиятельных и агрессивных преступных организаций. По оценкам, его активы достигают $20 млрд, а деятельность включает не только наркотрафик, но и похищения людей, а также контрабанду нефти.