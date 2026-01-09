Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2025 года 20 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 января проведет пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

Источник: Reuters

«20 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году», — отметили в МИД РФ. На мероприятие приглашены представители российских и зарубежных СМИ.

Министр традиционно проводит большие пресс-конференции каждый январь, на них он подводит внешнеполитические итоги прошедшего года и отвечает на широкий круг острых вопросов по текущей повестке от журналистов.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше