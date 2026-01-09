Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам 2025 года 20 января

«20 января в пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году», — отметили в МИД РФ. На мероприятие приглашены представители российских и зарубежных СМИ.
Министр традиционно проводит большие пресс-конференции каждый январь, на них он подводит внешнеполитические итоги прошедшего года и отвечает на широкий круг острых вопросов по текущей повестке от журналистов.
