Израиль заявил о новой волне ударов по целям «Хезболлы» в Ливане

В четверг армия Ливана заявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений движения «Хезболлах» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приветствует усилия властей Ливана по разоружению движения «Хезболлах», однако считает их недостаточными.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения «Хезболлах» должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20−30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны «Хезболлах».
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход «Хезболлах» к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.