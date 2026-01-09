Ричмонд
Президент Колумбии рассказал об угрозах Трампа

МАДРИД, 9 янв — РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что президент США Дональд Трамп в личном телефонном разговоре сообщил ему о намерении провести военную операцию против страны.

Источник: AP 2024

«Трамп сказал мне в ходе телефонного разговора, что подумывает о “плохих вещах” в отношении Колумбии. Смысл был в том, что уже готовится нечто конкретное, что ведётся планирование военной операции», — сказал он в интервью испанской газете Pais.

По словам Петро, после недавних событий в Венесуэле он всерьёз опасался, что в отношении него может быть реализован схожий сценарий, как в случае с Николасом Мадуро. Однако возможность военного вмешательства была «заморожена».

Президент Колумбии заявил, что опасается практики силового вмешательства во внутренние дела государств, указав на противоречие между американским законодательством и нормами международного права. Он объяснил, что законы США допускают проведение операций за пределами страны под предлогом борьбы с преступностью, тогда как международное право таких действий не предусматривает.

Говоря о ситуации в Венесуэле, он отметил, что любые политические изменения должны обсуждаться самими венесуэльцами и не могут навязываться извне, добавив, что внешнее давление и применение силы лишь усиливают риск дестабилизации.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

