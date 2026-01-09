Трамп освободил двух россиян с захваченного США российского танкера Marinera

Генеральный прокурор США Пэм Бонди также сообщила, что члены экипажа захваченного танкера находятся «под полноценным расследованием», а «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения. МИД РФ заявлял, что на борту есть россияне, однако не раскрывал их число. Источник RT при этом рассказал, что в состав экипажа «Маринеры» входили 28 человек, среди которых 17 граждан Украины, шестеро, в том числе капитан, грузин, трое индусов и двое россиян.