В Иране пообещали максимально строго наказать участников беспорядков

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков Ирана в соответствии с законом, но без каких-либо послаблений.

Источник: Соцсети

«Наказание бунтовщикам и участникам беспорядков будет решительным, максимальным и без какой-либо снисходительности, в соответствии с законом», — цитирует гостелерадиокомпания слова главы судебной власти.

Ранее иранские СМИ сообщали об ущербе, нанесенном объектам частной и государственной собственности в Тегеране и других городах, а мэр иранской столицы говорил о нападениях участников народных волнений 8 января на объекты силовиков, поджоги автобусов и пожарных машин, нападениях на банки. При этом государственное телевидение сообщало о жертвах в ходе акций 8 января, но не уточнило, с чьей стороны они были.

Восьмого января в Иране прошли протестные шествия после призыва со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В стране тогда же перестал работать интернет.

Сами же протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Их главной темой изначально стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены, однако позже протестные акции в ряде городов Ирана превращались в столкновения с полицией, а лозунги приобрели политический характер — против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил США и Израиль в организации беспорядков в исламской республике.