Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о захвате пятого танкера из-за венесуэльской нефти

Военно-морские силы США «находятся в процессе захвата» танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Все новости РБК
Источник: РБК

Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Танкер Olina, который, согласно публичной судоходной базе данных Equasis, шел под флагом Восточного Тимора, ранее выходил из территориальных вод Венесуэлы и вернулся в этот район. В пятницу, 9 января, началось задержание, рассказал агентству осведомленный источник в судоходной отрасли.

По данным источника, танкер Olina отплыл от Венесуэлы на прошлой неделе, вскоре после захвата президента страны Николаса Мадуро спецназом США. На тот момент судно было полностью загружено нефтью. Возвращался к берегам Венесуэлы танкер также полностью нагруженным, пишет агентство.

В январе 2025 года этот танкер (тогда под названием Minerva M.) попал под санкции США. Вашингтон счел судно частью «теневого флота».

The Wall Street Jornal (WSJ) также сообщила о захвате танкера Olina со ссылкой на официальных лиц и компанию Vanguard, занимающуюся отслеживанием судов. По данным газеты, танкер ранее попал под санкции США из-за транспортировки российской нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше