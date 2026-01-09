Иран счел маловероятной новую атаку США и Израиля

«Мы исключаем новую атаку США и Израиля», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. Арагчи находится с визитом в Ливане.
БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля, которую при этом считает маловероятной. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«Мы исключаем новую атаку США и Израиля», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. Арагчи находится с визитом в Ливане.
«В случае повторной атаки им будет нанесено новое поражение», — добавил он.