Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран счел маловероятной новую атаку США и Израиля

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Иран готов ответить на возможную атаку США и Израиля, которую при этом считает маловероятной. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

Источник: РИА "Новости"

«Мы исключаем новую атаку США и Израиля», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. Арагчи находится с визитом в Ливане.

«В случае повторной атаки им будет нанесено новое поражение», — добавил он.