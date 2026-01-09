Южный переходный совет Йемена объявил о самороспуске

Во время заседания стороны также обсудили события в провинциях Хадрамаута и Эль-Махры, которые сепаратисты из ЮПС заняли в конце ноября. В заявлении совета отмечается, что ЮПС не участвовал в планировании военной операции в этих районах. Руководство совета сообщило, что организация была создана для защиты интересов южных народов Йемена, а не для «захвата власти».