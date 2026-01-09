Хаменеи заявил о сжигании протестующими в Иране мусорных баков в угоду США

Высший совет национальной безопасности Ирана в этот же день обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. Хаменеи, в свою очередь, заявил, что иранская молодежь и весь народ должны сохранять единство, которое позволит им одержать победу над любым врагом.