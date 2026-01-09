Хаменеи заявил о сжигании протестующими в Иране мусорных баков в угоду США

Он напомнил, что за 12 дней конфликта между Израилем и Ираном, а также в результате ударов США по территории республики в июне 2025 года погибли более 1 тыс. иранцев, «не считая военачальников, ученых и видных деятелей».
«Этот человек (Трамп — Ред.) заявил, что отдавал приказы, а потом он заявляет, что поддерживает иранский народ», — приводит слова Хаменеи агентство Anadolu.
Хаменеи считает, что протестующие — «недальновидные люди», которые верят заявлениям Трампа и действуют ему «в угоду», в том числе поджигая мусорные баки, чтобы заслужить его одобрение.
Высший совет национальной безопасности Ирана в этот же день обвинил США и Израиль в организации беспорядков в стране. Хаменеи, в свою очередь, заявил, что иранская молодежь и весь народ должны сохранять единство, которое позволит им одержать победу над любым врагом.