Киев и Лондон подписали дорожную карту «столетнего партнерства» в сфере обороны

«Столетнее соглашение» было подписано 16 января 2025 года во время визита в украинскую столицу премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Газета Financial Times в преддверии визита писала, что соглашение позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на территории Украины. Как сообщили украинские власти, подписанное соглашение, в частности, предусматривает ежегодную военную помощь Киеву на сумму не менее $3,6 млрд, инвестиции в украинское военное производство, включая дроны и артиллерию, создание специальных совместных флотилий, обмен технологиями. Как отмечал Владимир Зеленский, документ также содержит секретные пункты. 18 сентября того же года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией.