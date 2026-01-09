Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев и Лондон подписали дорожную карту «столетнего партнерства» в сфере обороны

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Украина и Великобритания подписали дорожную карту развития в сфере обороны в рамках соглашения о «столетнем партнерстве». Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Денис Шмыгаль.

Источник: AP 2024

«Вместе с министром обороны Великобритании Джоном Хили подписали сегодня в Киеве дорожную карту развития “столетнего партнерства” в оборонной сфере», — написал он в Telegram-канале.

Документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по нескольким ключевым направлениям, пояснил Шмыгаль.

«Столетнее соглашение» было подписано 16 января 2025 года во время визита в украинскую столицу премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Газета Financial Times в преддверии визита писала, что соглашение позволит Великобритании добывать полезные ископаемые на территории Украины. Как сообщили украинские власти, подписанное соглашение, в частности, предусматривает ежегодную военную помощь Киеву на сумму не менее $3,6 млрд, инвестиции в украинское военное производство, включая дроны и артиллерию, создание специальных совместных флотилий, обмен технологиями. Как отмечал Владимир Зеленский, документ также содержит секретные пункты. 18 сентября того же года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о столетнем партнерстве с Великобританией.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше