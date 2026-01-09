Ричмонд
Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал торговое соглашение ЕС с Меркосур, но назвал переговоры на пути к нему слишком долгими.

Источник: Reuters

Ранее европейский источник сообщил РИА Новости, что министры стран ЕС планируют завершить согласование торговой сделки с Меркосур к 17.00 (19.00 мск) пятницы.

«Соглашение ЕС — Меркосур является важной вехой в европейской торговой политике и сильным сигналом о нашем стратегическом суверенитете и способности действовать. Это хорошо для Германии и Европы. Но 25 лет переговоров — это слишком долго, нам нужно действовать быстрее», — написал Мерц в соцсети X.

Ранее глава Еврокомиссии собиралась подписать это соглашение в середине января, несмотря на протесты европейских фермеров и несогласие ряда стран ЕС.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж проголосует против соглашения между Меркосур и ЕС. Ранее о намерении проголосовать против подписания соглашения ЕС с Меркосур заявляли Польша, Венгрия и Ирландия.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей «из-за нечестной конкуренции» с коллегами из Латинской Америки.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.

