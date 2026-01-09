Путин внес в Госдуму важное соглашение с Беларусью

Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Беларусью о мерах, касающихся взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, а также международными органами юстиции. Документ был подписан в Москве президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 13 марта 2025 года.