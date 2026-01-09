Ричмонд
Путин внес в Госдуму важное соглашение с Беларусью

Путин внес на ратификацию в Государственную думу важное соглашение с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин внес с Государственную думу важное соглашение с Беларусью. Подробности пишет БелТА со ссылкой на базу данных Госдумы РФ.

Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Беларусью о мерах, касающихся взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, а также международными органами юстиции. Документ был подписан в Москве президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 13 марта 2025 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном Николаем лопатами расчищают территорию от снега.

Тем временем мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.

Кстати, синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов.

