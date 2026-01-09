Путин внес в Госдуму важное соглашение с Беларусью

Президент России Владимир Путин внес с Государственную думу важное соглашение с Беларусью. Подробности пишет БелТА со ссылкой на базу данных Госдумы РФ.
Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Беларусью о мерах, касающихся взаимной защиты граждан от необоснованного преследования иностранными государствами, а также международными органами юстиции. Документ был подписан в Москве президентами Беларуси и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным 13 марта 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном Николаем лопатами расчищают территорию от снега.
Тем временем мы собрали информацию про циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси 9 января 2026: МЧС вызволили 100 авто и туравтобус, прогоняют снежные поезда, метро в Минске ходит чаще.
Кстати, синоптики предупредили об усилении морозов в Беларуси до −26 градусов.