Слуцкий не исключил новых «ударов возмездия» по Украине

«К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги, — хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, — ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта. Продолжают свои чудовищные, жестокие и совершенно вывихнутые в позу нелогичности действия. С этой точки зрения, давайте будем реалистами, если подобные действия в будущем продолжатся, удары возмездия неотвратимы», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».