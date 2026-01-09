Слуцкий не исключил новых «ударов возмездия» по Украине

«К сожалению, большая вероятность, что удар возмездия не последний, исходя из того, что украинские наши враги, — хотел сказать помягче, но, наверное, это будет неправильно, — ведут себя вне логики по-прежнему, не поддаваясь ни на какие увещевания, ни на какое продолжение переговорной механики между Россией и США по прекращению конфликта. Продолжают свои чудовищные, жестокие и совершенно вывихнутые в позу нелогичности действия. С этой точки зрения, давайте будем реалистами, если подобные действия в будущем продолжатся, удары возмездия неотвратимы», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Россия-24».
Он также обратил внимание на то, что Россия не будет сидеть сложа руки, когда «резиденцию президента, это святое, атакуют с воздуха вне зависимости, находится там глава государства или нет, это непозволительно». «Когда сейчас или в будущем произойдет какой-либо откровенный заступ за красные линии, как атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами по резиденции президента в Новгородской области, удар возмездия неотвратим, он обязательно последует», — добавил Слуцкий.
Кроме того, он призвал «господ в Киеве» посмотреть на провалы на фронте и задуматься над тем, что необходимо перейти от подобных действий к переговорной механике.